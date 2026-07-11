На НТВ «Первый отдел», а у Пятого канала есть свой сериал-хит: в нем снимаются и Жарков, и Паламарчук

Если еще не смотрели, самое время включить.

Российские детективы давно доказали: зрителю не всегда нужны огромные спецэффекты и сложные вселенные. Иногда достаточно сильного героя, опасного дела и истории, где хочется дождаться финала.

На НТВ такими стали «Первый отдел» и «Невский». А у Пятого канала есть свой проект с преданными поклонниками — «Пилигрим», который уже добрался до пятого сезона.

Герой, ради которого возвращаются

В центре сюжета — Олег Рубцов по прозвищу Пилигрим. Человек с непростым прошлым, опытом работы в спецслужбах и привычкой идти до конца даже тогда, когда ситуация кажется безвыходной.

Именно такие персонажи часто становятся любимцами зрителей. Они могут нарушать правила, действовать жестко, спорить с системой, но при этом у них есть главное — собственный кодекс чести.

Денис Васильев за несколько сезонов сделал Пилигрима узнаваемым героем. И многие поклонники признаются: продолжают смотреть сериал именно из-за него.

Пятый сезон сохранил главное

Главное опасение перед любым продолжением — смогут ли авторы удержать прежний уровень. Особенно когда история идет уже несколько лет.

Но первые зрители отмечают: «Пилигрим» не стал менять свою формулу. В новых сериях снова есть расследования, напряжение, неожиданные повороты, погони и опасные столкновения.

Сериал остается тем самым динамичным боевиком, где события не стоят на месте, а герой постоянно оказывается перед новым испытанием.

Почему поклонникам «Первого отдела» стоит обратить внимание

Конечно, «Первый отдел» и «Пилигрим» — разные проекты. В первом больше классического расследования и работы следователей, во втором — экшена и опасных операций.

Но объединяет их одно: в центре стоят сильные герои с характером. Кроме того, в «Пилигриме» можно увидеть полюбившихся актеров Сергея Жаркова и Дмитрия Паламарчука.

Пятый сезон «Пилигрима» не пытается удивить полным перезапуском. Он просто дает поклонникам то, за что они включали сериал раньше: напряженный сюжет, харизматичного героя и историю, где добро снова выходит на бой.

А иногда именно такого детектива и хочется вечером после тяжелого дня.

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