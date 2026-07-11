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Эти 3 научно-фантастических сериала взяли за основу реальные данные: в списке не только «Черное зеркало»

11 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Черное зеркало», «Задача трех тел»

От того смотреть их страшнее, чем хорроры.

Иногда фантастика страшна не монстрами и пришельцами. Гораздо сильнее пугают истории, после которых появляется мысль: «А ведь такое действительно может случиться».

Некоторые современные сериалы используют реальные научные идеи и превращают их в захватывающие сюжеты. Поэтому смотреть их интересно даже тем, кто обычно далек от фантастики.

«Задача трех тел»

Один из самых обсуждаемых фантастических проектов Netflix последних лет основан на знаменитом романе китайского писателя Лю Цысиня.

На первый взгляд, перед нами история о возможном контакте человечества с другой цивилизацией. Но на самом деле сериал задает куда более сложные вопросы.

Что будет, если люди узнают, что они не одни во Вселенной? Сможет ли человечество объединиться перед угрозой, которая появится только через много лет?

Создатели соединяют фантастику, физику и размышления о будущем, поэтому «Задача трех тел» выглядит не просто зрелищным сериалом, а большой историей о судьбе всего человечества.

«Одни из нас»

Кадр из сериала «Одни из нас»

После выхода многие называли этот сериал одной из лучших адаптаций видеоигр. Но его главная сила оказалась даже не в постапокалипсисе.

История Джоэла и Элли цепляет потому, что за зараженными и разрушенным миром скрывается очень человеческая драма.

При этом сама идея катастрофы выглядит особенно тревожно. Создатели взяли за основу реальные природные процессы и представили, что могло бы случиться, если бы привычные законы изменились.

Конечно, это фантастика, но именно ощущение правдоподобия делает сериал таким напряженным.

«Чёрное зеркало»

Кадр из сериала "Черное зеркало"

Пожалуй, ни один современный сериал так часто не заставлял зрителей говорить: «Это уже начинает происходить».

Каждая серия рассказывает отдельную историю о технологиях и их влиянии на человека. Искусственный интеллект, виртуальная реальность, зависимость от гаджетов — многие темы сегодня уже не кажутся далеким будущим.

Главный страх «Чёрного зеркала» не в том, что технологии станут слишком умными. А в том, что сами люди могут оказаться не готовы к тому, что создали.

Именно поэтому этот сериал спустя годы остается актуальным: иногда он выглядит не как фантастика, а как предупреждение.

Ранее мы писали: На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?

Фото: Кадр из сериала «Черное зеркало», «Задача трех тел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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