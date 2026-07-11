Критики разгромили, а зрители решили иначе: эта новинка от Netflix набрала 20 миллионов просмотров всего за 5 дней

Иногда оценки критиков и интерес зрителей идут совершенно разными дорогами. Одни называют фильм слабее предыдущих частей, другие — сразу выводят его в лидеры просмотров.

Именно так произошло с новым приключением Энолы Холмс. Третья часть детективной истории с Милли Бобби Браун стартовала на Netflix и почти сразу стала одним из главных хитов платформы.

Энола снова берется за дело

После завершения истории Одиннадцать в «Очень странных делах» Милли Бобби Браун вернулась к другой своей известной роли — младшей сестре легендарного Шерлока Холмса.

В фильме «Энола Холмс 3» героиню ждет новое расследование. На этот раз приключение связано со свадьбой на Мальте и опасной загадкой, которая может ударить по самым близким людям.

Как и раньше, создатели сделали ставку не только на детективную линию, но и на характер самой Энолы: ее смелость, упрямство и желание самостоятельно выбирать свой путь.

Критики встретили фильм прохладно

Несмотря на популярность франшизы, третья часть получила более сдержанную реакцию, чем предыдущие фильмы.

Часть критиков отметила, что истории не хватило свежести и неожиданности. По их мнению, Милли Бобби Браун по-прежнему отлично чувствует свою героиню, но самому сюжету хотелось бы больше интриги и сильных поворотов.

Однако зрители решили иначе.

Больше 20 миллионов просмотров за пять дней

Несмотря на спорные отзывы, «Энола Холмс 3» быстро стала одним из самых популярных фильмов Netflix.

Всего за первые пять дней картина набрала более 20 миллионов просмотров и заняла лидирующие позиции среди фильмов платформы.

Да, результат оказался немного ниже второй части, которая стартовала еще мощнее. Но интерес к приключениям Энолы явно никуда не исчез.

И, кажется, Netflix снова получил именно то, что хотел: легкий, узнаваемый детектив, который зрители включают не ради сложных загадок, а ради атмосферы и любимой героини.

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