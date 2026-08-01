Showtimes for Tau adam in Almaty on 16 August 2026 Arman Aziya Park Moskva 2D 13:30 from 17:00 from 20:30 from Arman Mart 3D g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART 2D 20:20 from 21:45 from Chaplin ADK Sayran 2D, KZ 10:25 from 15:35 from 21:45 from Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, KZ 10:25 from 12:10 from 16:25 from 18:00 from 21:45 from Chaplin MegaPark Rayymbek batyra 2D, KZ 10:25 from 17:20 from 19:00 from Cinemax Dostyk Multiplex Abaya 2D, KZ 12:30 from 16:25 from 19:55 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, KZ 14:00 from 15:30 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D, KZ 10:05 from 11:10 from 12:05 from 16:10 from 19:20 from 20:10 from 22:30 from 23:55 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, KZ 10:10 from 11:20 from 12:00 from 13:00 from Kinopark 4 Globus Alatau 2D, RU 12:00 from Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3 2D 14:50 from 20:10 from 2D, KK 17:10 from 2D, KZ 12:10 from 16:10 from 2D, RU 13:50 from 19:10 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, KZ 11:30 from 13:00 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, KK 15:00 from 16:40 from 18:20 from 20:00 from 21:40 from 2D, KZ 10:40 from 12:20 from 14:00 from 15:40 from 17:20 from 19:00 from 20:40 from Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g 2D, KK 15:00 from 16:30 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, KK 16:40 from 23:20 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, KK 15:10 from 16:40 from 2D, KZ 11:30 from 14:10 from 15:40 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, KZ 12:30 from 20:10 from 22:00 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, KZ 10:50 from 12:20 from 15:40 from 22:20 from