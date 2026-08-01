Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Tau adam Showtimes for Tau adam (2026) in Almaty today

Showtimes for Tau adam (2026) in Almaty today

Tau adam
Tau adam Comedy 2026 / Kazakhstan
Watch trailer
Tickets
All about film
Tomorrow 16 Mon 17 Tue 18 Wed 19
Format
Group Screenings

Showtimes for Tau adam in Almaty on 16 August 2026
Arman Aziya Park
Moskva
2D
13:30 from 17:00 from 20:30 from
Arman Mart 3D g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART
2D
20:20 from 21:45 from
Chaplin ADK
Sayran
2D, KZ
10:25 from 15:35 from 21:45 from
Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, KZ
10:25 from 12:10 from 16:25 from 18:00 from 21:45 from
Chaplin MegaPark
Rayymbek batyra
2D, KZ
10:25 from 17:20 from 19:00 from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, KZ
12:30 from 16:25 from 19:55 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, KZ
14:00 from 15:30 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, KZ
10:05 from 11:10 from 12:05 from 16:10 from 19:20 from 20:10 from 22:30 from 23:55 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, KZ
10:10 from 11:20 from 12:00 from 13:00 from
Kinopark 4 Globus
Alatau
2D, RU
12:00 from
Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D
14:50 from 20:10 from
2D, KK
17:10 from
2D, KZ
12:10 from 16:10 from
2D, RU
13:50 from 19:10 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, KZ
11:30 from 13:00 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, KK
15:00 from 16:40 from 18:20 from 20:00 from 21:40 from
2D, KZ
10:40 from 12:20 from 14:00 from 15:40 from 17:20 from 19:00 from 20:40 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, KK
15:00 from 16:30 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, KK
16:40 from 23:20 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, KK
15:10 from 16:40 from
2D, KZ
11:30 from 14:10 from 15:40 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, KZ
12:30 from 20:10 from 22:00 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, KZ
10:50 from 12:20 from 15:40 from 22:20 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more