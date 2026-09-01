Showtimes for Deep Water in Almaty on 10 September 2026 Chaplin ADK Sayran 2D, RU 13:10 from 23:00 from Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, RU 10:35 from 14:05 from 18:50 from 21:05 from Chaplin MegaPark Zhibek Zholy 2D, RU 14:30 from 19:50 from 23:30 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 17:20 from 18:20 from 21:50 from 22:50 from 00:00 from 01:00 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, RU 12:20 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D 10:00 from 13:55 from 19:40 from 21:35 from 23:45 from 01:50 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, RU 14:20 from 15:20 from 22:00 from 23:00 from Kinopark 4 Globus Alatau 2D, RU 21:50 from 22:50 from 00:30 from 01:30 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, RU 20:10 from 21:10 from 22:20 from 23:20 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, RU 15:00 from 16:00 from 00:00 from 01:00 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 15:00 from 16:00 from 16:20 from 17:20 from 20:40 from 21:40 from Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83 2D, RU 19:20 from 20:20 from 21:30 from 22:30 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, RU 17:20 from 20:30 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 14:00 from 15:00 from 18:20 from 19:20 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, RU 14:40 from 23:35 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, RU 16:20 from 19:30 from