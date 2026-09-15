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Киноафиша Фильмы Burkitshi Расписание Burkitshi (2026) в Астане на сегодня

Расписание Burkitshi (2026) в Астане на сегодня

Burkitshi драма 2026 / Казахстан
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Расписание Burkitshi в Астане на 15 сентября 2026
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
15:20 от 2200 ₸ 20:40 от 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
11:00 от 10000 ₸ 19:10 от 3000 ₸ 22:10 от 3000 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KZ
12:10 от 1700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
15:40 от 1700 ₸
2D, KZ
14:40 от 1700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, KK
22:30 от 1700 ₸ 00:30 от 1700 ₸
2D, KZ
12:50 от 1700 ₸ 21:30 от 1700 ₸ 23:30 от 1700 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D, KZ
10:00 от 1500 ₸ 16:10 от 1500 ₸ 21:00 от 1500 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
10:25 от 1500 ₸ 15:30 от 1500 ₸ 20:35 от 1500 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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