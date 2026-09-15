Расписание Burkitshi в Астане на 15 сентября 2026 Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, KZ 15:20 от 2200 ₸ 20:40 от 3600 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, KZ 11:00 от 10000 ₸ 19:10 от 3000 ₸ 22:10 от 3000 ₸ Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D, KZ 12:10 от 1700 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, KK 15:40 от 1700 ₸ 2D, KZ 14:40 от 1700 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24 2D, KK 22:30 от 1700 ₸ 00:30 от 1700 ₸ 2D, KZ 12:50 от 1700 ₸ 21:30 от 1700 ₸ 23:30 от 1700 ₸ Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D, KZ 10:00 от 1500 ₸ 16:10 от 1500 ₸ 21:00 от 1500 ₸ Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24 2D, KZ 10:25 от 1500 ₸ 15:30 от 1500 ₸ 20:35 от 1500 ₸