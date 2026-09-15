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Kinoafisha Films Burkitshi / Бүркітші Showtimes for Burkitshi / Бүркітші (2026) in Astana today

Showtimes for Burkitshi / Бүркітші (2026) in Astana today

Burkitshi / Бүркітші Drama 2026 / Kazakhstan
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Showtimes for Burkitshi / Бүркітші in Astana on 15 September 2026
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D, KZ
10:00 from 1500 ₸ 16:10 from 1500 ₸ 21:00 from 1500 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
15:20 from 2200 ₸ 20:40 from 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
11:00 from 10000 ₸ 19:10 from 3000 ₸ 22:10 from 3000 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
10:25 from 1500 ₸ 15:30 from 1500 ₸ 20:35 from 1500 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KZ
12:10 from 1700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
15:40 from 1700 ₸
2D, KZ
14:40 from 1700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
22:30 from 1700 ₸ 00:30 from 1700 ₸
2D, KZ
12:50 from 1700 ₸ 21:30 from 1700 ₸ 23:30 from 1700 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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