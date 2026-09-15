Showtimes for Burkitshi / Бүркітші in Astana on 15 September 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D, KZ 10:00 from 1500 ₸ 16:10 from 1500 ₸ 21:00 from 1500 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, KZ 15:20 from 2200 ₸ 20:40 from 3600 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, KZ 11:00 from 10000 ₸ 19:10 from 3000 ₸ 22:10 from 3000 ₸ Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24 2D, KZ 10:25 from 1500 ₸ 15:30 from 1500 ₸ 20:35 from 1500 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, KZ 12:10 from 1700 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, KK 15:40 from 1700 ₸ 2D, KZ 14:40 from 1700 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D, KK 22:30 from 1700 ₸ 00:30 from 1700 ₸ 2D, KZ 12:50 from 1700 ₸ 21:30 from 1700 ₸ 23:30 from 1700 ₸