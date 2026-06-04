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Киноафиша Фильмы Лео и Тиг. Дорога на Байкал Расписание сеансов Лео и Тиг. Дорога на Байкал, 2026 в Актобе

Расписание сеансов Лео и Тиг. Дорога на Байкал, 2026 в Актобе

Билеты
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Сегодня 4 Завтра 5
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
15:50 от 2800 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
18:20 от 3200 ₸
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