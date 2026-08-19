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Киноафиша Статьи Пока ждете 2 сезон «Гангстерленда», посмотрите эти 3 похожих сериала: не Гай Ричи, конечно, но рейтинг IMDb не ниже 8

Пока ждете 2 сезон «Гангстерленда», посмотрите эти 3 похожих сериала: не Гай Ричи, конечно, но рейтинг IMDb не ниже 8

19 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Барри», «Большой куш»

Помогут снова окунуться в ту самую атмосферу.

Криминал, харизматичные герои, черный юмор и ситуации, которые с каждой минутой становятся все безумнее. Если после «Гангстерленда» хочется чего-то похожего, вот три сериала, которые легко могут затянуть на целый вечер.

«Большой куш» — IMDb 8,2

Если хочется максимально близкого к Гаю Ричи варианта, начинать стоит с «Большого куша». Сериал основан на одноименном фильме режиссера и сохраняет его фирменную атмосферу: британский криминал, мошенники, мафиози, быстрый сюжет и герои, которые постоянно оказываются в неприятностях.

В центре истории — группа молодых мошенников из Восточного Лондона. Случайная находка в виде украденного золота превращает их жизнь в настоящий кошмар: теперь за добычей охотятся опасные преступники и коррумпированные полицейские.

«Голяк» — IMDb 8,4

Кадр из сериала «Голяк»

Здесь все гораздо проще: небольшая преступная компания, мелкие аферы, кражи и друзья, которые постоянно влипают в новые истории. Но именно благодаря героям «Голяк» быстро перестает быть обычной криминальной комедией.

Главный герой Винни О’Нил ведет свою компанию через череду сомнительных приключений, а грубоватый юмор прекрасно сочетается с историями о дружбе и жизни рабочего класса.

У сериала есть собственное настроение, поэтому он не выглядит копией Ричи. Скорее, это тот случай, когда знакомая криминальная формула неожиданно становится очень душевной.

«Барри» — IMDb 8,3

А вот здесь начинается настоящий абсурд. Барри Беркман — бывший морпех и наемный убийца. Во время очередного задания в Лос-Анджелесе он случайно попадает на курсы актерского мастерства и решает, что хочет начать новую жизнь.

Проблема только в одном: прошлое отпускать его совершенно не собирается.

«Барри» отлично работает на контрасте — смешные ситуации соседствуют с жестокостью, а история киллера постепенно превращается в довольно серьезную драму о попытке изменить себя.

Если после «Гангстерленда» хочется еще криминала, но обязательно с юмором и харизматичными героями, я бы начала именно с «Большого куша». А дальше уже можно переходить к «Голяку» и «Барри» — вероятность, что на одном сериале вы остановитесь, довольно небольшая.

Ранее мы писали: Выбрала лучшие российские детективы за последние 3 года: ни одного сериала с оценкой ниже 8.

Фото: Кадр из сериала «Барри», «Большой куш»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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