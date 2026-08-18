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Киноафиша Статьи Помните хит «Я — легенда» с Уиллом Смитом? В кино переврали всю историю — от начала до финала

Помните хит «Я — легенда» с Уиллом Смитом? В кино переврали всю историю — от начала до финала

18 августа 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Я — легенда» (2007)

Книга оказалась куда сильнее.

Фильм «Я — легенда» полюбился зрителям. Но после знакомства с оригинальным романом Ричарда Мэтисона впечатления от экранизации у многих изменились.

Книга оказалась гораздо глубже. Если бы создатели фильма сохранили хотя бы основную философскую линию оригинала, получилась бы совсем другая история — гораздо сильнее и интереснее.

В романе мир практически опустел после неизвестной эпидемии. Главный герой живёт один в укреплённом доме, днём выходит наружу в поисках припасов, а с наступлением темноты возвращается. И именно здесь начинается главное отличие книги от фильма.

Эпидемия

Фильм: люди превращаются в агрессивных заражённых из-за неудачного эксперимента.

Книга: причина катастрофы — микроб, вызывающий симптомы вампиризма и поражающий как живых, так и умерших.

Иммунитет

Фильм: происхождение иммунитета Роберта остаётся без объяснения.

Книга: герой связывает его с укусом летучей мыши, который в детстве сработал как своеобразная прививка.

Собака

Фильм: у Роберта есть домашний пес

Книга: он находит животное на улице и пытается его приручить

Семья

Фильм: почти сразу оставляет жену и дочь за пределами истории.

Книга: памяти о семье уделено гораздо больше места: Роберт тяжело переживает болезнь и смерть супруги и даже нарушает запрет на её захоронение.

Кадр из фильма «Я — легенда» (2007)

Жизнь Роберта

Фильм: герой, в основном, занимается поисками лекарства.

Книга: он ежедневно находит спящих заражённых и уничтожает их, используя колы, чеснок и солнечный свет.

Заражённые

Фильм: на экране их изображают то почти безмозглыми, то неожиданно изобретательными.

Книга: существуют две группы — одни смогли частично подавить болезнь, другие сохранили лишь звериные инстинкты.

В чём смысл истории

Фильм: фактически превращает роман в привычную историю о выживании среди заражённых.

Книга: после катастрофы выжившие заражённые создают новое общество и начинают строить собственный мир. Для них Роберт становится настоящим чудовищем, которое приходит ночью и убивает спящих.

В финале герой понимает главное: нормы определяет большинство. Теперь большинство — уже не люди. А значит, именно Роберт оказался представителем исчезнувшего мира, легендой, пишет автор Дзен-канала «КубриКино».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Я — легенда» (2007)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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