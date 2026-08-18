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Киноафиша Статьи 26 лет назад в финале всё так и не показали: так правда ли погиб Никита в «Границе. Таёжном романе»

26 лет назад в финале всё так и не показали: так правда ли погиб Никита в «Границе. Таёжном романе»

18 августа 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Граница. Таёжный роман»

Этот вопрос повис в воздухе.

«Граница. Таёжный роман» Александра Митты вышла 26 лет назад. Восемь серий быстро сделали проект одним из самых заметных российских сериалов своего времени.

Но даже спустя годы зрители продолжают спорить о судьбе капитана Голощёкина. И Митта специально оставил здесь место для сомнений.

Сюжет

На границе с Китаем, в советском Приморье 1970-х, капитан Никита Голощёкин ведёт двойную жизнь. Для сослуживцев он безупречный офицер, но за пределами службы связан с контрабандой.

Личная жизнь тоже рушится: жена Марина заводит роман с лейтенантом Иваном Столбовым и ждёт от него ребёнка. Узнав об измене, Голощёкин становится ещё опаснее.

Кадр из сериала «Граница. Таёжный роман»

Финал

В последней схватке Жгут стреляет в капитана, после чего Голощёкина считают погибшим. Однако его тело не находят.

После событий Марина и Иван покидают гарнизон вместе, готовясь к рождению ребёнка. Перед отъездом Марине мерещится муж. Поэтому финал намеренно оставляет сомнения: смерть Никиты, конечно, кажется наиболее вероятной, но прямого подтверждения сериал не даёт.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Граница. Таёжный роман»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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