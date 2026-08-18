26 лет назад в финале всё так и не показали: так правда ли погиб Никита в «Границе. Таёжном романе»

«Граница. Таёжный роман» Александра Митты вышла 26 лет назад. Восемь серий быстро сделали проект одним из самых заметных российских сериалов своего времени.

Но даже спустя годы зрители продолжают спорить о судьбе капитана Голощёкина. И Митта специально оставил здесь место для сомнений.

Сюжет

На границе с Китаем, в советском Приморье 1970-х, капитан Никита Голощёкин ведёт двойную жизнь. Для сослуживцев он безупречный офицер, но за пределами службы связан с контрабандой.

Личная жизнь тоже рушится: жена Марина заводит роман с лейтенантом Иваном Столбовым и ждёт от него ребёнка. Узнав об измене, Голощёкин становится ещё опаснее.

Финал

В последней схватке Жгут стреляет в капитана, после чего Голощёкина считают погибшим. Однако его тело не находят.

После событий Марина и Иван покидают гарнизон вместе, готовясь к рождению ребёнка. Перед отъездом Марине мерещится муж. Поэтому финал намеренно оставляет сомнения: смерть Никиты, конечно, кажется наиболее вероятной, но прямого подтверждения сериал не даёт.

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