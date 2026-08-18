В 3 сезоне «Колец власти» появится еще один жуткий злодей: зрители уже видели его во «Властелине колец» Питера Джексона

А теперь мы сможем узнать его историю.

Саурон уже начал собирать вокруг себя новую армию, а теперь в истории может появиться персонаж, которого поклонники Толкина прекрасно помнят по «Властелину колец». Третий сезон «Колец власти» постепенно подводит зрителей к появлению назгулов и их знаменитого предводителя.

Назгулы уже близко

После событий второго сезона ситуация в Средиземье становится все опаснее. Саурон раскрыл себя и завершил создание колец, включая Девять для смертных. Теперь их владельцы постепенно начинают превращаться в тех самых слуг Темного Властелина, которых зрители знают как назгулов.

Создатели сериала уже подтвердили появление этих персонажей в третьем сезоне. Правда, до привычного облика из «Властелина колец» им еще далеко: процесс превращения только начинается.

И именно здесь появляется одна из самых интересных интриг нового сезона.

Король-Чародей может получить свою историю

Одним из самых загадочных назгулов всегда оставался Король-Чародей из Ангмара. В книгах Толкин практически не рассказывал о его прошлом, поэтому у создателей сериала появляется возможность самостоятельно показать, кем он был до того, как стал главным слугой Саурона.

Пока официально не раскрыто, кто именно окажется Королем-Чародеем в «Кольцах власти». Но теория выглядит вполне логично: возможно, зрители уже знакомы с будущим предводителем назгулов и пока просто не понимают, какую роль ему предстоит сыграть.

Это особенно интересно потому, что Король-Чародей в «Братстве Кольца» становится первым настоящим воплощением угрозы. Именно он преследует хоббитов и наносит Фродо ту самую рану, последствия которой будут преследовать героя еще долго.

Саурон и его главный слуга

Если сериал действительно покажет происхождение Короля-Чародея, отношения между ним и Сауроном могут стать одной из важных линий третьего сезона.

Пока Саурон остается главным центром истории, но появление Девяти колец постепенно меняет расстановку сил. Те, кто получит их, обречены потерять себя и превратиться в слуг Темного Властелина.

И потому третий сезон может показать не просто рождение назгулов, а начало той самой связи между Сауроном и Королем-Чародеем, которую зрители уже знают по «Властелину колец».

Если теория подтвердится, это будет один из самых интересных мостиков между «Кольцами власти» и знакомой трилогией. Ведь зрители наконец смогут увидеть, как именно появился один из самых страшных злодеев Средиземья.

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