Аниме с Маомао про пиратов оставит «Ван-Пис» позади: новинка-бомба по «Монологу фармацевта» выйдет уже в декабре

Пиратов, морских приключений и поисков сокровищ в «Монологе фармацевта» раньше не было. История Маомао обычно строилась вокруг ядов, загадочных болезней и придворных интриг.

Но полнометражный фильм «Монолог фармацевта: Сокровище усопшей императрицы» выходит за рамки привычного сюжета сериала.

Полный метр

Полнометражная версия «Монолога фармацевта» уводит знакомых героев далеко от привычных дворцовых расследований. Маомао и Дзинси покидают императорский двор и отправляются на родину наложницы, умершей пять лет назад. Их задача — вернуть туда её останки.

По дороге расследование превращается в настоящее приключение: героям предстоит столкнуться с пиратами, отыскать спрятанные сокровища и разобраться в загадочных обстоятельствах смерти женщины. Историю специально для фильма написала Нацу Хюга, создательница оригинального ранобэ. Поэтому этих событий нет ни в литературном первоисточнике, ни в манге.

В Японии премьера назначена на 11 декабря 2026 года. Дата международного проката пока не объявлена.

Третий сезон

Сериал вернётся на японские экраны раньше полнометражного фильма. Премьера третьего сезона назначена на 2 октября.

При этом сезон разделили на две части, продолжение перенесено на апрель 2027-го. Таким образом, за несколько месяцев франшиза получит сразу три крупных релиза.

Такой плотный график вполне объясним популярностью «Монолога фармацевта». К концу 2025 года общий тираж ранобэ и манги превысил 45 млн экземпляров.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.