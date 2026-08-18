Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Аниме с Маомао про пиратов оставит «Ван-Пис» позади: новинка-бомба по «Монологу фармацевта» выйдет уже в декабре

Аниме с Маомао про пиратов оставит «Ван-Пис» позади: новинка-бомба по «Монологу фармацевта» выйдет уже в декабре

18 августа 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Монолог фармацевта»

История сделает неожиданный поворот.

Пиратов, морских приключений и поисков сокровищ в «Монологе фармацевта» раньше не было. История Маомао обычно строилась вокруг ядов, загадочных болезней и придворных интриг.

Но полнометражный фильм «Монолог фармацевта: Сокровище усопшей императрицы» выходит за рамки привычного сюжета сериала.

Полный метр

Полнометражная версия «Монолога фармацевта» уводит знакомых героев далеко от привычных дворцовых расследований. Маомао и Дзинси покидают императорский двор и отправляются на родину наложницы, умершей пять лет назад. Их задача — вернуть туда её останки.

По дороге расследование превращается в настоящее приключение: героям предстоит столкнуться с пиратами, отыскать спрятанные сокровища и разобраться в загадочных обстоятельствах смерти женщины. Историю специально для фильма написала Нацу Хюга, создательница оригинального ранобэ. Поэтому этих событий нет ни в литературном первоисточнике, ни в манге.

В Японии премьера назначена на 11 декабря 2026 года. Дата международного проката пока не объявлена.

Кадр из мультсериала «Монолог фармацевта»

Третий сезон

Сериал вернётся на японские экраны раньше полнометражного фильма. Премьера третьего сезона назначена на 2 октября.

При этом сезон разделили на две части, продолжение перенесено на апрель 2027-го. Таким образом, за несколько месяцев франшиза получит сразу три крупных релиза.

Такой плотный график вполне объясним популярностью «Монолога фармацевта». К концу 2025 года общий тираж ранобэ и манги превысил 45 млн экземпляров.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультсериала «Монолог фармацевта»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Этот тест точнее сонников Фрейда и Миллера: что о вас говорят ваши сны? Ответьте на 7 вопросов и узнаете Этот тест точнее сонников Фрейда и Миллера: что о вас говорят ваши сны? Ответьте на 7 вопросов и узнаете Читать дальше 19 августа 2026
Спросила у ИИ, какой Терминатор самый сильный — ответ оказался не таким очевидным Спросила у ИИ, какой Терминатор самый сильный — ответ оказался не таким очевидным Читать дальше 20 августа 2026
300 наложниц отправили восвояси: на самом деле Сулейман распустил гарем не ради Хюррем 300 наложниц отправили восвояси: на самом деле Сулейман распустил гарем не ради Хюррем Читать дальше 20 августа 2026
Тили-тили-тесто, жених и невеста? Автор «Смешариков» поставил точку в слухах о романе Бараша и Нюши Тили-тили-тесто, жених и невеста? Автор «Смешариков» поставил точку в слухах о романе Бараша и Нюши Читать дальше 19 августа 2026
«Много жестокости и тяжелых сцен»: зрители очень ждали российскую «Игру в кальмара», но в итоге у сериала рейтинг 6,5 «Много жестокости и тяжелых сцен»: зрители очень ждали российскую «Игру в кальмара», но в итоге у сериала рейтинг 6,5 Читать дальше 19 августа 2026
А вы замечали, что с голосом Сухорукова в «Брате» что-то не так? Вот что сделал Балабанов А вы замечали, что с голосом Сухорукова в «Брате» что-то не так? Вот что сделал Балабанов Читать дальше 19 августа 2026
Лучшая роль Боярского не в «Трех мушкетерах», а в этом «шедевре за три копейки»: у фильма до сих пор рейтинг 7,3 Лучшая роль Боярского не в «Трех мушкетерах», а в этом «шедевре за три копейки»: у фильма до сих пор рейтинг 7,3 Читать дальше 19 августа 2026
Главная интрига «Шефа 8» связана не с Расторгуевым: «Без Тихомирова будет не то» Главная интрига «Шефа 8» связана не с Расторгуевым: «Без Тихомирова будет не то» Читать дальше 19 августа 2026
Okko снял «"Убийцу" "Оппенгеймера"» с Анной Михалковой: зрители уверены, что получилось круче, чем у Нолана Okko снял «"Убийцу" "Оппенгеймера"» с Анной Михалковой: зрители уверены, что получилось круче, чем у Нолана Читать дальше 19 августа 2026
Помните хит «Я — легенда» с Уиллом Смитом? В кино переврали всю историю — от начала до финала Помните хит «Я — легенда» с Уиллом Смитом? В кино переврали всю историю — от начала до финала Читать дальше 18 августа 2026
26 лет назад в финале всё так и не показали: так правда ли погиб Никита в «Границе. Таёжном романе» 26 лет назад в финале всё так и не показали: так правда ли погиб Никита в «Границе. Таёжном романе» Читать дальше 18 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше