Эти 3 детективных сериала посмотрите за пару вечеров: в них 20 серий или даже меньше — даже жаль, что такие короткие

Если хочется посмотреть хороший детектив, но нет желания тратить на него несколько сезонов, выбор на самом деле огромный. Есть сериалы, которые успевают за считанные эпизоды дать и загадку, и напряжение, и героев, за которых действительно переживаешь.

Я выбрала три проекта, которые особенно хорошо подходят для такого просмотра.

«Мейр из Исттауна»

Уютный американский городок оказывается совсем не таким спокойным, как кажется на первый взгляд. Детектив Мейр Шиан расследует убийство молодой матери, одновременно пытаясь справиться с собственными семейными проблемами и старой травмой.

Главная сила сериала «Мейр из Исттауна» — даже не сама загадка. Постепенно расследование превращается в историю о людях, которые годами живут рядом, знают друг друга и при этом могут скрывать очень неприятные тайны.

«Лютер»

Джон Лютер — блестящий следователь, способный буквально проникать в сознание убийц. Вот только его собственный характер становится для него не меньшей проблемой, чем преступники.

В сериале всего 20 эпизодов, поэтому история не успевает превратиться в бесконечный процедурал. Здесь мрачный Лондон, жестокие преступления, серийные убийцы и постоянная игра на грани между законом и личными методами Лютера.

«Охотник за разумом»

А вот этот сериал подойдет тем, кто любит не столько погони, сколько психологию преступников. «Охотник за разумом» рассказывает о первых попытках сотрудников ФБР систематизировать поведение серийных убийц и использовать полученные знания для раскрытия преступлений.

Агенты Холден Форд и Билл Тенч вместе с психологом Венди Карр разговаривают с заключенными убийцами, пытаясь понять, что происходит у них в голове.

И самое страшное здесь то, что сериалу практически не нужны кровавые сцены. Несколько спокойных вопросов за столом иногда производят гораздо более сильное впечатление.

Если выбирать один сериал для начала, я бы поставила на «Мейр из Исттауна». Это тот случай, когда детективная интрига работает одновременно с сильной человеческой драмой. А если хочется чего-то темнее и психологичнее — тогда однозначно «Охотник за разумом».

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.