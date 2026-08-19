В весне 17 мгновений, а в нашем тесте всего 7 вопросов: угадайте военные фильмы по не самым очевидным цитатам 

Это сложно, хотя военные фильмы уже стали частью нашего культурного кода.

Знакомые фильмы, легендарные герои и реплики, которые давно стали частью нашей памяти. Но сможете ли вы узнать картину, если оставить только одну фразу?

В советском военном кино говорили не только о боях и победах. Через короткие реплики режиссёры передавали страх, боль, надежду, любовь и отношение человека к войне.

Семь фраз — семь фильмов

Некоторые цитаты мы помним годами и узнаём буквально с первых слов. Но есть и такие реплики, которые без лица актёра и знакомой сцены заставят хорошенько задуматься.

В этом тесте вас ждут 7 вопросов о советских военных фильмах. Придётся вспомнить не только самые известные картины о Великой Отечественной, но и детали, которые легко забываются со временем.

Попробуйте пройти тест без подсказок и проверить свою память. Предупреждаем — набрать 7/7 смогут только самые внимательные!

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.