Знакомые костюмы, привычные детали и лица, которые будто бы вы уже где-то видели. Только вот что-то явно не так — нейросеть решила немного перемешать любимые советские фильмы.

Мы взяли пять известных картин и превратили их узнаваемые сцены в необычные иллюстрации. Лица героев исчезли, а вместо них остались детали, которые могут подсказать правильный ответ.

Здесь придется смотреть внимательнее

Присмотритесь к одежде персонажей, предметам вокруг, интерьеру и даже настроению картинки. Иногда разгадку выдаст профессия героя, иногда — место действия или хорошо знакомая ситуация.

Но нейросеть постаралась запутать даже самые очевидные подсказки. Поэтому одна картинка вполне может напомнить сразу несколько советских комедий.

Попробуйте угадать все пять фильмов без подсказок. Если наберете 5/5 — советское кино вы точно знаете не хуже нейросети.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.