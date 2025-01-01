Меню
Киноафиша
Тараз, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Кинотеатры рядом
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
Найдите кинотеатры рядом с вами
Для этого нужно разрешить браузеру определить ваше местоположение.
Определить местоположение
Ваше местоположение:не определено
Обновить
Астана Park 3D
ул. Толе Би, 63
950 метров
Premier Kazakhstan
пр. Абая, 111
1 км
Arman Laser Cinema
улица Толе би, 27
1.3 км
Астана Park 2
Жамбылская область, село Мерке, улица Торгаева, 1К, Торговый дом "ММ Мерке", 3 этаж
147 км
Kinoplexx 9 City Mall
ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
153 км
Pixel Cinema
мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
154 км
Pixel Family Cinema
ул. Т. Рыскулова 49А, ТРЦ «Север», 3-й этаж
155 км
Galaxy Cinema Shymkent
проспект Тауке хана, 330
156 км
Kinopark 4 Nauryz Park
ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
157 км
Kinopark 5 Hyper House
ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
157 км
Kinopark 5 Mega Planet
ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
159 км
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
пл. Аль-Фараби, 3/1
160 км
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667