Астана Park 3D

Астана Park 3D

Тараз
Адрес
г. Тараз, ул. Толе Би, 63
Телефон

+7 (775) 808-58-88

О кинотеатре

Кинотеатр Астана Park 3D - это самый первый и единственный цифровой кинотеатр города Тараза. Он был открыт в 2014 году и находится по адресу улица Толе Би, 63. Гостей встречает уютный кинозал с мягкими удобными креслами, общее количество мест - 130.

Кинозал оснащен новым проецкионным оборудованием NEC 3D по технологии DLP и акустической системой DOLBI DIGITAL. Здесь демонстрируют лучшие зарубежные, российские и казахстанские кинокартины и мультфимы. В кинотеатре также работает кинобар, действует гибкая система скидок и акций. 

1 голос
Отзывы о кинотеатре

User 1 декабря 2023, 09:04
сейчас этот кинотеатр не существует😅
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
