Кинотеатр Астана Park 3D - это самый первый и единственный цифровой кинотеатр города Тараза. Он был открыт в 2014 году и находится по адресу улица Толе Би, 63. Гостей встречает уютный кинозал с мягкими удобными креслами, общее количество мест - 130.
Кинозал оснащен новым проецкионным оборудованием NEC 3D по технологии DLP и акустической системой DOLBI DIGITAL. Здесь демонстрируют лучшие зарубежные, российские и казахстанские кинокартины и мультфимы. В кинотеатре также работает кинобар, действует гибкая система скидок и акций.