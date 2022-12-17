Arman Laser Cinema находится по адресу ул. Толе би, 27. Это соврменный семизальный кинотеатр на 1150 мест(включая VIP-зал на 47 мест).

В Arman Laser Cinema установлены лазерные кинопроекторы Barco и система многоканального звука Dolby 7.1. Barco — это вершина технологий кинопроецирования, исключительное качество изображения с непревзойденной яркостью и наилучшей цветопередачей в режимах 2D и 3D, а Dolby 7.1 обеспечивает объемный звук для создания ощущения присутствия в самом центре событий киноленты.

Для самых взыскательных зрителей есть VIP-зал на 47 мест с отдельной комнатой ожидания и удобными креслами, которые можно настроить по своему усмотрению — изменить положение спинки и подножки, использовать индивидуальный выдвижной столик.

Перед сеансом не забудьте заглянуть в кинобар с самым вкусным попкорном и напитками.

Внимание! Для детей билеты на сеансы, заканчивающиеся после 22:00, могут быть проданы только законным представителям ребенка. Билеты по тарифу «Детский» не продается после 21:00. Пожалуйста, примите во внимание данную информацию при планировании вашего досуга.