Киноафиша Тараза Кинотеатры Arman Laser Cinema

Arman Laser Cinema

Тараз
Адрес
Тараз, улица Толе би, 27
Телефон

+7 771 235 9832

Сеть

Арман

О кинотеатре

Arman Laser Cinema находится по адресу ул. Толе би, 27. Это соврменный семизальный кинотеатр на 1150 мест(включая VIP-зал на 47 мест).

В Arman Laser Cinema установлены лазерные кинопроекторы Barco и система многоканального звука Dolby 7.1. Barco — это вершина технологий кинопроецирования, исключительное качество изображения с непревзойденной яркостью и наилучшей цветопередачей в режимах 2D и 3D, а Dolby 7.1 обеспечивает объемный звук для создания ощущения присутствия в самом центре событий киноленты.

Для самых взыскательных зрителей есть VIP-зал на 47 мест с отдельной комнатой ожидания и удобными креслами, которые можно настроить по своему усмотрению — изменить положение спинки и подножки, использовать индивидуальный выдвижной столик.

Перед сеансом не забудьте заглянуть в кинобар с самым вкусным попкорном и напитками.

Внимание! Для детей билеты на сеансы, заканчивающиеся после 22:00, могут быть проданы только законным представителям ребенка. Билеты по тарифу «Детский» не продается после 21:00. Пожалуйста, примите во внимание данную информацию при планировании вашего досуга.

Бар
Есть сканнер билетов
VIP
9.3 Оцените
13 голосов
Отзывы о кинотеатре

Аскар Кадыркулов 17 декабря 2022, 23:25
ресейде тұрып жатырмыз ба? неге бір-ақ мезгіл қазақша?
ешкім бармайтын уақытқа қойысындар, ұятсыздар!
заңды бұзып жатырсыздар😐
Аскар Кадыркулов 17 декабря 2022, 23:17
неге қазақша тек 1 сеанс? Біз Қазақ елінде тұрып жатырмыз ба?
бұл кемсіту ғой 😒
Отзывы
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
