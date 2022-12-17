Меню
Отзывы о кинотеатре Arman Laser Cinema

Отзывы о кинотеатре Arman Laser Cinema

Аскар Кадыркулов 17 декабря 2022, 23:17
неге қазақша тек 1 сеанс? Біз Қазақ елінде тұрып жатырмыз ба?
бұл кемсіту ғой 😒
17 декабря 2022, 23:17 Ответить
Аскар Кадыркулов 17 декабря 2022, 23:25
ресейде тұрып жатырмыз ба? неге бір-ақ мезгіл қазақша?
ешкім бармайтын уақытқа қойысындар, ұятсыздар!
заңды бұзып жатырсыздар😐
17 декабря 2022, 23:25 Ответить
Nurzhan Kazhiyev 20 декабря 2022, 07:17
Қазақшасы қайсысы болып тұр, бар ма өзі қазақ тілінде?
20 декабря 2022, 07:17 Ответить
User 1 декабря 2023, 09:05
Оценка
👍🏽👍🏽👍🏽
1 декабря 2023, 09:05 Ответить
Vvvv Vvvv 16 декабря 2023, 08:52
в ответ на сообщение Аскар Кадыркулов от 17 декабря 2022, 23:17
Мамбетка учи языки
16 декабря 2023, 08:52 Ответить
Vvvv Vvvv 16 декабря 2023, 08:53
в ответ на сообщение Аскар Кадыркулов от 17 декабря 2022, 23:25
А Аскар ты неуч учись а не базарь
16 декабря 2023, 08:53 Ответить
Vvvv Vvvv 16 декабря 2023, 08:55
в ответ на сообщение Аскар Кадыркулов от 17 декабря 2022, 23:17
Сен казак ???если на казахском то будешь смотреть только ограниченное количество фильмов
16 декабря 2023, 08:55 Ответить
Vvvv Vvvv 16 декабря 2023, 08:56
в ответ на сообщение Аскар Кадыркулов от 17 декабря 2022, 23:17
Пиши в Голливуд пусть на казахском выпускают фильмы)))))
16 декабря 2023, 08:56 Ответить
akimbajdaras49 7 января 2024, 19:38
в ответ на сообщение Аскар Кадыркулов от 17 декабря 2022, 23:17
коретн едым сенвн турынды, прокатка орысша фильм алады, олар кымбат болгансон онын багасын отеу керек, сол себепты орысшасы коп. Бул бизнес, дым былмесен араласпа
7 января 2024, 19:38 Ответить
