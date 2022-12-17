Меню
Киноафиша
Тараз, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Тараза
Кинотеатры
Arman Laser Cinema
Отзывы о кинотеатре Arman Laser Cinema
Отзывы о кинотеатре Arman Laser Cinema
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Arman Laser Cinema
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Аскар Кадыркулов
17 декабря 2022, 23:17
неге қазақша тек 1 сеанс? Біз Қазақ елінде тұрып жатырмыз ба?
бұл кемсіту ғой 😒
17 декабря 2022, 23:17
3
3
Ответить
Аскар Кадыркулов
17 декабря 2022, 23:25
ресейде тұрып жатырмыз ба? неге бір-ақ мезгіл қазақша?
ешкім бармайтын уақытқа қойысындар, ұятсыздар!
заңды бұзып жатырсыздар😐
17 декабря 2022, 23:25
3
2
Ответить
Nurzhan Kazhiyev
20 декабря 2022, 07:17
Қазақшасы қайсысы болып тұр, бар ма өзі қазақ тілінде?
20 декабря 2022, 07:17
2
1
Ответить
User
1 декабря 2023, 09:05
Оценка
👍🏽👍🏽👍🏽
1 декабря 2023, 09:05
0
0
Ответить
Vvvv Vvvv
16 декабря 2023, 08:52
в ответ на сообщение
Аскар Кадыркулов от 17 декабря 2022, 23:17
Мамбетка учи языки
16 декабря 2023, 08:52
0
1
Ответить
Vvvv Vvvv
16 декабря 2023, 08:53
в ответ на сообщение
Аскар Кадыркулов от 17 декабря 2022, 23:25
А Аскар ты неуч учись а не базарь
16 декабря 2023, 08:53
0
1
Ответить
Vvvv Vvvv
16 декабря 2023, 08:55
в ответ на сообщение
Аскар Кадыркулов от 17 декабря 2022, 23:17
Сен казак ???если на казахском то будешь смотреть только ограниченное количество фильмов
16 декабря 2023, 08:55
0
1
Ответить
Vvvv Vvvv
16 декабря 2023, 08:56
в ответ на сообщение
Аскар Кадыркулов от 17 декабря 2022, 23:17
Пиши в Голливуд пусть на казахском выпускают фильмы)))))
16 декабря 2023, 08:56
0
1
Ответить
akimbajdaras49
7 января 2024, 19:38
в ответ на сообщение
Аскар Кадыркулов от 17 декабря 2022, 23:17
коретн едым сенвн турынды, прокатка орысша фильм алады, олар кымбат болгансон онын багасын отеу керек, сол себепты орысшасы коп. Бул бизнес, дым былмесен араласпа
7 января 2024, 19:38
0
1
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Premier Kazakhstan
6 комментариев
Астана Park 3D
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Пункт назначения: Смертельная игра
Отзывы
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
бұл кемсіту ғой 😒
ешкім бармайтын уақытқа қойысындар, ұятсыздар!
заңды бұзып жатырсыздар😐
Авторизация по e-mail