Kinoafisha Taraz
Cinemas
Arman Laser Cinema
Arman Laser Cinema Cinema Reviews
Аскар Кадыркулов
17 December 2022, 23:17
неге қазақша тек 1 сеанс? Біз Қазақ елінде тұрып жатырмыз ба?
бұл кемсіту ғой 😒
3
3
Reply
Аскар Кадыркулов
17 December 2022, 23:25
ресейде тұрып жатырмыз ба? неге бір-ақ мезгіл қазақша?
ешкім бармайтын уақытқа қойысындар, ұятсыздар!
заңды бұзып жатырсыздар😐
3
2
Reply
Nurzhan Kazhiyev
20 December 2022, 07:17
Қазақшасы қайсысы болып тұр, бар ма өзі қазақ тілінде?
20 December 2022, 07:17
2
1
Reply
User
1 December 2023, 09:05
Vote
👍🏽👍🏽👍🏽
1 December 2023, 09:05
0
0
Reply
Vvvv Vvvv
16 December 2023, 08:52
in reply to a message
Аскар Кадыркулов от 17 December 2022, 23:17
Мамбетка учи языки
16 December 2023, 08:52
0
1
Reply
Vvvv Vvvv
16 December 2023, 08:53
in reply to a message
Аскар Кадыркулов от 17 December 2022, 23:25
А Аскар ты неуч учись а не базарь
16 December 2023, 08:53
0
1
Reply
Vvvv Vvvv
16 December 2023, 08:55
in reply to a message
Аскар Кадыркулов от 17 December 2022, 23:17
Сен казак ???если на казахском то будешь смотреть только ограниченное количество фильмов
16 December 2023, 08:55
0
1
Reply
Vvvv Vvvv
16 December 2023, 08:56
in reply to a message
Аскар Кадыркулов от 17 December 2022, 23:17
Пиши в Голливуд пусть на казахском выпускают фильмы)))))
16 December 2023, 08:56
0
1
Reply
akimbajdaras49
7 January 2024, 19:38
in reply to a message
Аскар Кадыркулов от 17 December 2022, 23:17
коретн едым сенвн турынды, прокатка орысша фильм алады, олар кымбат болгансон онын багасын отеу керек, сол себепты орысшасы коп. Бул бизнес, дым былмесен араласпа
7 January 2024, 19:38
0
1
Reply
Only registered users can comment
