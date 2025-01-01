Menu
Astana Park 3D
g. Taraz, ul. Tole Bi, 63
950 meters
Premier Kazakhstan
g. Taraz, pr. Abaya, 111
1 km
Arman Laser Cinema
Taraz, ulitsa Tole bi, 27
1.3 km
Astana Park 2
Zhambylskaya oblast, selo Merke, ulitsa Torgaeva, 1K, Torgovyy dom "MM Merke", 3 etazh
147 km
Kinoplexx 9 City Mall
g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
153 km
Pixel Cinema
g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b
154 km
Pixel Family Cinema
g. Shymkent, ul. T. Ryskulova 49A, TRTs «Sever», 3-y etazh
155 km
Galaxy Cinema Shymkent
g. Shymkent, prospekt Tauke hana, 330
156 km
Kinopark 4 Nauryz Park
g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
157 km
Kinopark 5 Hyper House
g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
157 km
Kinopark 5 Mega Planet
g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
159 km
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
160 km
