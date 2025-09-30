Меню
Киноафиша Костаная Кинотеатры Арман 3D Расписание сеансов кинотеатра «Арман 3D»

Расписание сеансов кинотеатра «Арман 3D»

Завтра 30 ср 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
12:40 от 1300 ₸ 16:20 от 1300 ₸
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
20:50 от 1300 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
10:50 от 1300 ₸ 14:40 от 1300 ₸ 22:00 от 1300 ₸
Альтер
Альтер боевик, фантастика 2025, Канада
2D, RU
23:50 от 1300 ₸
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KZ
17:30 от 1300 ₸ 21:30 от 1300 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой криминал, драма, триллер 2025, США
2D, RU
12:00 от 1300 ₸ 16:30 от 1300 ₸ 19:30 от 1300 ₸
Джунглилау
Джунглилау комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
12:30 от 1300 ₸ 22:50 от 1300 ₸
Дракула
Дракула мелодрама, фэнтези, ужасы 2025, Франция
2D, RU
18:20 от 1300 ₸ 22:20 от 1300 ₸
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд ужасы 2025, США
2D, RU
19:20 от 1300 ₸
Зверопоезд
Зверопоезд боевик, анимация, комедия 2025, Франция
2D, RU
10:10 от 1300 ₸ 14:50 от 1300 ₸
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость боевик, приключения, анимация 2025, Япония
2D, RU
16:40 от 1300 ₸
Сытый и голодный
Сытый и голодный драма, комедия, фэнтези 2025, Казахстан
2D, KZ
14:00 от 1300 ₸ 23:40 от 1300 ₸
Таинственная девушка
Таинственная девушка комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
10:20 от 1300 ₸ 12:10 от 1300 ₸ 15:40 от 1300 ₸ 19:40 от 1300 ₸
Тот самый
Тот самый ужасы, спорт 2025, США
2D, RU
10:30 от 1300 ₸ 14:20 от 1300 ₸
