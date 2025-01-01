Menu
Kinoafisha
Temirtau, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Cinemas Nearby
All cinemas
Nearby
On map
Ratings
Find cinemas near you
Allow the browser to determine your location.
Determine Location
Your location:undetermined
Refresh
Premera 3D
g. Temirtau, prosp. Metallurgov, 22A, TD «Elem»
600 meters
Komsomolets 3D
g. Temirtau, prosp. Respubliki, 45
1.8 km
Sary Arka cinema (Maykuduk)
g. Karagandy, 15 mkrn, 27A (rayon magazina Gornyak)
24 km
Lenina 3D
g. Karaganda, ul. Lenina, 61/1
27.5 km
Saryzhaylau 3D
g. Karaganda, prosp. Buhar zhyrau, 32
28.2 km
Dvorets kultury gornyakov
g. Karaganda, pr. Buhar zhyrau, 32
28.2 km
Kinoplexx City Mall
g. Karaganda, prosp. B.Zhyrau, 59/2, TTs «City MALL», 3 etazh
29.2 km
Sary Arka cinema Tair
g. Karaganda, ul. Kosmonavtov, 1V
30.9 km
Sary-Arka 3D
g. Karaganda, prosp. Stroiteley, 6
33.5 km
Kinoplexx Kosshy
g. Kosshy, ul. Respubliki, 11 (2 etazh)
154 km
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
160 km
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
161 km
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree