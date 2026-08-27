Showtimes for Moonzy the Movie in Almaty on 27 August 2026 Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, RU 13:10 from 16:25 from 18:10 from Chaplin MegaPark Zhibek Zholy 2D, RU 16:30 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, RU 13:30 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D 13:55 from 15:00 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, RU 16:00 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, RU 15:00 from