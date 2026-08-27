Расписание Лунтик. Обратная сторона луны в Алматы на 27 августа 2026 Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, RU 13:10 от 16:25 от 18:10 от Chaplin MegaPark Жибек Жолы 2D, RU 16:30 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 13:55 от 15:00 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, RU 16:00 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, RU 15:00 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, RU 13:30 от