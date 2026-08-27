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Киноафиша Фильмы Лунтик. Обратная сторона луны Расписание Лунтик. Обратная сторона луны (2026) в Алматы на сегодня

Расписание Лунтик. Обратная сторона луны (2026) в Алматы на сегодня

Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны Невероятные приключения Лунтика на обратной стороне Луны. анимация, детский, семейный 2026 / Россия
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Сегодня 27 Завтра 28 сб 29 вс 30 пн 31 вт 1 ср 2
Формат сеанса
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Расписание Лунтик. Обратная сторона луны в Алматы на 27 августа 2026
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
13:10 от 16:25 от 18:10 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
16:30 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
13:55 от 15:00 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
16:00 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
15:00 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
13:30 от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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