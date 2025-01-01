Меню
Кинотеатр Kinoplexx 6 Almaty Mall (Алматы) на карте Вся информация о кинотеатре
Кинотеатры рядом

1.5 км
Kinopark 6 Sputnik ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
5
2.3 км
Kinoplexx 7 Sary-Arka Сары-Арка / Москва
5
2.8 км
Chaplin Mega Alma-Ata ул. Розыбакиева, 247а
5
3.2 км
Chaplin ADK Сайран / Москва
5
4 км
OPEN CINEMA ALMATY Алатау
5
4.2 км
Kinopark 5 Atakent ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
5
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
