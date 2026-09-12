Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Крушение рейса Расписание Крушение рейса (2026) в Актау на сегодня

Расписание Крушение рейса (2026) в Актау на сегодня

Крушение рейса
Крушение рейса Пассажиры потерпевшего крушение самолета борются за выживание в окружении кровожадных акул боевик, ужасы, триллер 2026 / США / Испания
Смотреть трейлер
Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 пн 14 вт 15 ср 16
Формат сеанса
Группировать сеансы

Расписание Крушение рейса в Актау на 12 сентября 2026
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
22:10 от 3500 ₸ 00:10 от 15000 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
00:00 от 2700 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
14:20 от 1200 ₸ 16:10 от 1400 ₸ 18:30 от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D
19:35 от 3000 ₸ 23:45 от 3000 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
14:20 от 900 ₸ 17:40 от 1100 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
За 2 дня проката — 1 300 000 долларов: в Южной Корее зрители с ума сходят по этому мультику, а в России даже не вспоминают
«Невеста в мешке» — это про Нину или про Мымру? Попробуйте набрать хотя бы 3/6, угадав названия советских хитов в зарубежном прокате (тест)
«Дальше будет вау!»: что известно о продолжении «Истории его служанки»
Сейчас у этого советского фильма 8,6, а в 1960-х его требовали уничтожить: 32 млн зрителей только за год проката
Фанаты «Шрэка» недосчитаются главного героя в новой части: для персонажа не нашли место
Зачем Т-800 уничтожил себя в финале «Терминатора 2»: у поступка робота была веская причина
Эти 3 нелепости в «Интерстелларе» возмущают даже тех, у кого по физике были двойки: ляпы очевидны и не профессорам
Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел»
Даже фанаты аниме будут ломать голову: угадайте кадры из 7 культовых фильмов — но в стиле Миядзаки
На ИВИ зрители прямо сейчас запоем смотрят эти 3 проекта: два свежих сериала и один хит лета 2026
Этот сериал номинировали на «Эмми» 7 раз, а на RT рейтинг — 80%: восемь серий пролетают почти мгновенно
Катерина сейчас бы считалась олигархом: сколько получали герои «Москвы слезам не верит» в наши дни
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше