Showtimes for Deep Water in Aktau on 12 September 2026 Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh 2D 19:35 from 3000 ₸ 23:45 from 3000 ₸ Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh 2D, RU 22:10 from 3500 ₸ 00:10 from 15000 ₸ Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau» 2D, RU 00:00 from 2700 ₸ Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51 2D, RU 14:20 from 1200 ₸ 16:10 from 1400 ₸ 18:30 from 1500 ₸ Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana» 2D, RU 14:20 from 900 ₸ 17:40 from 1100 ₸