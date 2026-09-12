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Kinoafisha Films Deep Water Showtimes for Deep Water (2026) in Aktau today

Showtimes for Deep Water (2026) in Aktau today

Deep Water
Deep Water Action, Horror, Thriller 2026 / USA / Spain
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Showtimes for Deep Water in Aktau on 12 September 2026
Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh
2D
19:35 from 3000 ₸ 23:45 from 3000 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh
2D, RU
22:10 from 3500 ₸ 00:10 from 15000 ₸
Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau»
2D, RU
00:00 from 2700 ₸
Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51
2D, RU
14:20 from 1200 ₸ 16:10 from 1400 ₸ 18:30 from 1500 ₸
Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana»
2D, RU
14:20 from 900 ₸ 17:40 from 1100 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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