Ozen Cinema
мкрн Самал, 44, ТРК «ZIBA»
400 метров
Жалын 3D
3А мкрн, здание кинотеатра «Жалын»
550 метров
Жалын 3D Жанаозен
ТРК «Жанаозен», 5 мкрн
900 метров
Kinoplexx Zhanaozen
ТРК Жанаозен, 5-й микрорайон, 1
2.4 км
Юность 3D
11 мкрн, ТЦ «Юность»
143 км
Байтерек 3D cinema
27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
143 км
ГДК им. Абая
мкр. 4, д. 71
143 км
Kinoplexx Aktau
16 мкрн, ТРК «Актау»
143 км
Жалын 3D
ул. Баймаганбет Маяулы, строение 19
246 км
Жалын
ул. Қосай ата, 4/3
288 км
Park Cinema Amburan
г. Баку, пос. Бильгях, Amburan Beach Club
383 км
CinemaPlus Amburan Mall
г. Баку, пос. Бильгях, Amburan Mall ТЦ
384 км
