Кинотеатр Ozen Cinema в городе Жанаозен расположен в торгово-развлекательном центре ZIBA. Здесь работает один кинозал, рассчитанный на 128 посадочных мест. Помимо просмотра лучших новинок проката на большом экране зрители могут порадовать себя и другими способами провести досуг, так как кинотеатр окружили: детская площадка, игровая зона, зона 5D-реальности и буфет.

Кинотеатр оснащён по последнему слову техники. Здесь установлены: процессор Dolby CP 750, проектор Barco DP2K-15C, усилители Crown, комфортные кресла «ЛИОН» с цифровой регулировкой положения.