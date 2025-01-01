Меню
В прокате
Премьеры
Онлайн
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Нескромные
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
