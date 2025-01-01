Меню
MaxOn Cinema
улица Казахстан, 62
1.7 км
Эхо
ул. Кирова, 54
2.2 км
Юбилейный
ул. Казахстан, 59
2.4 км
Hollywood
ул. Протозанова, 43, ЦДК
2.6 км
Кинозал
ул. Ленина, 3
139 км
Нива
ул. Пионерская, 44
162 км
Smart Cinema
ул. Трусова, 4а
176 км
Qazyna Cinema
улица Шугаева, 28
177 км
Dastan Cinema 3D
ул. Ленина, 2
177 км
Alem Cinema 3D
ул. Театральная, 21а
177 км
Rabbit Cinema
улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
177 км
Енлик-Кебек
ул. Танирбергенова, 3а
178 км
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
