Киноафиша Семея Кинотеатры Енлик-Кебек

Енлик-Кебек

Семей
Адрес
г. Семей, ул. Танирбергенова, 3а
Телефон

+7 (7222) 30-42-50 / автоответчик

О кинотеатре

Кинотеатр Енлик-Кебек в Семее находится на улице Танирбергенова, 3а. Гостей встречают два комфортабельных и уютных кинозала - Красный на 351 место и Синий на 185 мест. Кинозалы оснащены передовым оборудованием: системой звука Dolby Digital EX, современной акустической системой и настройкой кинокомпании Нева- фильм.

Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.

Кафе
Диваны
1 голос
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
1 голос
