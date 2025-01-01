Кинотеатр Енлик-Кебек в Семее находится на улице Танирбергенова, 3а. Гостей встречают два комфортабельных и уютных кинозала - Красный на 351 место и Синий на 185 мест. Кинозалы оснащены передовым оборудованием: системой звука Dolby Digital EX, современной акустической системой и настройкой кинокомпании Нева- фильм.

Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.