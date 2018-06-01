Меню
Киноафиша Усть-Каменогорска Кинотеатры Юбилейный

Юбилейный

Усть-Каменогорск
Адрес
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 59
Телефон

+7 (771) 404-98-67 / репертуар

О кинотеатре

Кинотеатр Юбилейный в Усть-Каменогорске - это современный развлекательный комплекс, который расположился на улице Казахстан, 59. Гостей встречают 6 комфортабельных кинозалов, оснащенных системой звука Dolby Digital. На территории кинотеатра расположен консешн-бар с прохладительными напитками и свежим попкорном. 

История Юбилейного начинается с 1967 года, когда городу был подарен первый кинотеатр на 840 посадочных мест. В 2015 году кинотеатр был полностью переоборудован в современный и стильный комплекс, и теперь горожане могут наслаждаться просмотром кинокартин в различных форматах.

2 голоса
Отзывы о кинотеатре

Надежда Полянцева 1 июня 2018, 13:14
Большая просьба к администрации кинотеатра"Юбилейный" Включайте пожалуйста вентиляцию в зале во время показа фильмов.Этого требуют даже… Читать дальше…
Ай Нұр 2 января 2019, 13:36
Сәлеметсіздер, жаңа жыл мерекесі құтты болсын!
Демалыс күндері қазақстандық фильм көргіміз келеді. Неге қазақстандық немесе қазақша фильмдер жоқ?
