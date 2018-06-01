Кинотеатр Юбилейный в Усть-Каменогорске - это современный развлекательный комплекс, который расположился на улице Казахстан, 59. Гостей встречают 6 комфортабельных кинозалов, оснащенных системой звука Dolby Digital. На территории кинотеатра расположен консешн-бар с прохладительными напитками и свежим попкорном.

История Юбилейного начинается с 1967 года, когда городу был подарен первый кинотеатр на 840 посадочных мест. В 2015 году кинотеатр был полностью переоборудован в современный и стильный комплекс, и теперь горожане могут наслаждаться просмотром кинокартин в различных форматах.