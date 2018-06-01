Меню
Отзывы о кинотеатре Юбилейный

Отзывы о кинотеатре Юбилейный

Отзывы о кинотеатре Юбилейный
Надежда Полянцева 1 июня 2018, 13:14
Большая просьба к администрации кинотеатра"Юбилейный" Включайте пожалуйста вентиляцию в зале во время показа фильмов.Этого требуют даже санитарные нормы оказания услуг в местах скопления людей.Бываем в разных залах,но проблема везде одна включают на несколько минут почти перед окончанием сеанса.Многие дети и взрослые изнемогают от жары,особенно при полном заполнении зала (так было во время фильма "Тренер")Я сказала администратору при выходе из-зала об этом,но при следующем посещении было тоже самое. Сегодня опять идем в ваш кинотеатр,может что-то изменилось....
Киноафиша.инфо 13 июня 2018, 11:29
Надежда, добрый день! Спасибо за ваш отзыв. Скажите, ситуация разрешилась? Как вы сходили?
Ай Нұр 2 января 2019, 13:36
Сәлеметсіздер, жаңа жыл мерекесі құтты болсын!
Демалыс күндері қазақстандық фильм көргіміз келеді. Неге қазақстандық немесе қазақша фильмдер жоқ?
Киноафиша.инфо 9 января 2019, 12:17
Добрый день! И вас с новым годом!
