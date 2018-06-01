Меню
Отзывы о кинотеатре Юбилейный
Отзывы о кинотеатре Юбилейный
Надежда Полянцева
1 июня 2018, 13:14
Большая просьба к администрации кинотеатра"Юбилейный" Включайте пожалуйста вентиляцию в зале во время показа фильмов.Этого требуют даже санитарные нормы оказания услуг в местах скопления людей.Бываем в разных залах,но проблема везде одна включают на несколько минут почти перед окончанием сеанса.Многие дети и взрослые изнемогают от жары,особенно при полном заполнении зала (так было во время фильма "Тренер")Я сказала администратору при выходе из-зала об этом,но при следующем посещении было тоже самое. Сегодня опять идем в ваш кинотеатр,может что-то изменилось....
1 июня 2018, 13:14
0
0
Ответить
13 июня 2018, 11:29
в ответ на сообщение
Надежда Полянцева от 1 июня 2018, 13:14
Надежда, добрый день! Спасибо за ваш отзыв. Скажите, ситуация разрешилась? Как вы сходили?
13 июня 2018, 11:29
0
0
Ответить
Ай Нұр
2 января 2019, 13:36
Сәлеметсіздер, жаңа жыл мерекесі құтты болсын!
Демалыс күндері қазақстандық фильм көргіміз келеді. Неге қазақстандық немесе қазақша фильмдер жоқ?
2 января 2019, 13:36
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
9 января 2019, 12:17
в ответ на сообщение
Ай Нұр от 2 января 2019, 13:36
Добрый день! И вас с новым годом!
9 января 2019, 12:17
0
0
Ответить
Эхо
4 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Нескромные
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Демалыс күндері қазақстандық фильм көргіміз келеді. Неге қазақстандық немесе қазақша фильмдер жоқ?
