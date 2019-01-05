Кинотеатр Эхо в Усть-Каменогорске находится на улице Кирова, 54. Гостей встречают три комфортабельных и уютных кинозала: Красный, Синий и Зеленый на 90 мест. Все кинозалы оснащены передовым оборудованием: новейшими проекторами, многоканальной системой звука, экранами с серебряным покрытием.

Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.