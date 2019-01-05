Меню
Эхо

Усть-Каменогорск
Адрес
г. Усть-Каменогорск, ул. Кирова, 54
Телефон

+7 (7232) 24-34-60

О кинотеатре

Кинотеатр Эхо в Усть-Каменогорске находится на улице Кирова, 54. Гостей встречают три комфортабельных и уютных кинозала: Красный, Синий и Зеленый на 90 мест. Все кинозалы оснащены передовым оборудованием: новейшими проекторами, многоканальной системой звука, экранами с серебряным покрытием.

Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.

Отзывы о кинотеатре

Александр Ксенофонтов 5 января 2019, 08:35
Все портят кассиры хамы, ни о чем другом в писать и не хочется, портит все впечатление, если хамят с порога, настроение не то что на фильм на весь… Читать дальше…
ВИКТОР АФАНАСЬЕВ 4 апреля 2019, 14:05
какой то ужас,звоню по номеру 87232243460 автомат отвечает,не че не про че узнать ,для кокой тогда цели пишете телефон ?посодите человека на тел чтоб… Читать дальше…
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Нескромные
Нескромные
2025, США, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
