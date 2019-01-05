Меню
Отзывы о кинотеатре Эхо
Кинотеатры
Эхо
Отзывы о кинотеатре Эхо
Отзывы о кинотеатре Эхо
Александр Ксенофонтов
5 января 2019, 08:35
Оценка
Все портят кассиры хамы, ни о чем другом в писать и не хочется, портит все впечатление, если хамят с порога, настроение не то что на фильм на весь день испорчено, хорошо хоть за стеклом сидят, думаю меня еще и покусали бы
5 января 2019, 08:35
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
9 января 2019, 13:12
в ответ на сообщение
Александр Ксенофонтов от 5 января 2019, 08:35
Добрый день! Что случилось, уточните, пожалуйста.
9 января 2019, 13:12
0
0
Ответить
ВИКТОР АФАНАСЬЕВ
4 апреля 2019, 14:05
какой то ужас,звоню по номеру 87232243460 автомат отвечает,не че не про че узнать ,для кокой тогда цели пишете телефон ?посодите человека на тел чтоб можно было спросить время интересующего меня фильма и все остальное,
4 апреля 2019, 14:05
0
0
Ответить
Влад Афанасьев
22 марта 2025, 11:21
Если кинотеатр закрыт, пожалуйста сообщите что он закрыт на всегда,я сейчас звонил по указанному номеру но ответа не было не какого, какой-то бардак творится у вас
22 марта 2025, 11:21
0
0
Ответить
