Александр Ксенофонтов
5 January 2019, 08:35
Vote
Все портят кассиры хамы, ни о чем другом в писать и не хочется, портит все впечатление, если хамят с порога, настроение не то что на фильм на весь день испорчено, хорошо хоть за стеклом сидят, думаю меня еще и покусали бы
5 January 2019, 08:35
0
0
Reply
Киноафиша.инфо
9 January 2019, 13:12
in reply to a message
Александр Ксенофонтов от 5 January 2019, 08:35
Добрый день! Что случилось, уточните, пожалуйста.
9 January 2019, 13:12
0
0
Reply
ВИКТОР АФАНАСЬЕВ
4 April 2019, 14:05
какой то ужас,звоню по номеру 87232243460 автомат отвечает,не че не про че узнать ,для кокой тогда цели пишете телефон ?посодите человека на тел чтоб можно было спросить время интересующего меня фильма и все остальное,
4 April 2019, 14:05
0
0
Reply
Влад Афанасьев
22 March 2025, 11:21
Если кинотеатр закрыт, пожалуйста сообщите что он закрыт на всегда,я сейчас звонил по указанному номеру но ответа не было не какого, какой-то бардак творится у вас
22 March 2025, 11:21
0
0
Reply
