Александр Ксенофонтов 5 January 2019, 08:35
Все портят кассиры хамы, ни о чем другом в писать и не хочется, портит все впечатление, если хамят с порога, настроение не то что на фильм на весь день испорчено, хорошо хоть за стеклом сидят, думаю меня еще и покусали бы
Киноафиша.инфо 9 January 2019, 13:12
in reply to a message Александр Ксенофонтов от 5 January 2019, 08:35
Добрый день! Что случилось, уточните, пожалуйста.
ВИКТОР АФАНАСЬЕВ 4 April 2019, 14:05
какой то ужас,звоню по номеру 87232243460 автомат отвечает,не че не про че узнать ,для кокой тогда цели пишете телефон ?посодите человека на тел чтоб можно было спросить время интересующего меня фильма и все остальное,
Влад Афанасьев 22 March 2025, 11:21
Если кинотеатр закрыт, пожалуйста сообщите что он закрыт на всегда,я сейчас звонил по указанному номеру но ответа не было не какого, какой-то бардак творится у вас
