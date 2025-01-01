Меню
Киноафиша Семея
Qazyna Cinema
Qazyna Cinema
Семей
Адрес
Семей, улица Шугаева, 28
Показать на карте
Телефон
+7 (778) 210 2474
Позвонить
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Нескромные
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
