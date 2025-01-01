Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Усть-Каменогорска Кинотеатры Hollywood

Hollywood

Усть-Каменогорск
Адрес
г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 43, ЦДК
Показать на карте
Телефон

+7 (7232) 70-00-00

Позвонить
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр Hollywood в Усть-Каменогорске находится на улице Протозанова, 43, в здании ЦДК. Это самый большой кинотеатр города. Гостей встречают пять комфортабельных и уютных кинозалов, оснащенных передовым оборудованием: новейшими проекторами, многоканальной системой звука, экранами с серебряным покрытием.

Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.

мало голосов Оцените
0 голосов
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0 голосов
Оцените
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Нескромные
Нескромные
2025, США, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше