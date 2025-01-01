Кинотеатр Hollywood в Усть-Каменогорске находится на улице Протозанова, 43, в здании ЦДК. Это самый большой кинотеатр города. Гостей встречают пять комфортабельных и уютных кинозалов, оснащенных передовым оборудованием: новейшими проекторами, многоканальной системой звука, экранами с серебряным покрытием.

Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.