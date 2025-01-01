Меню
Жалын 3D
ул. Баймаганбет Маяулы, строение 19
750 метров
ГДК им. Абая
мкр. 4, д. 71
116 км
Байтерек 3D cinema
27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
117 км
Kinoplexx Aktau
16 мкрн, ТРК «Актау»
117 км
Юность 3D
11 мкрн, ТЦ «Юность»
118 км
Kinoplexx Zhanaozen
ТРК Жанаозен, 5-й микрорайон, 1
244 км
Жалын 3D Жанаозен
ТРК «Жанаозен», 5 мкрн
246 км
Жалын 3D
3А мкрн, здание кинотеатра «Жалын»
246 км
Ozen Cinema
мкрн Самал, 44, ТРК «ZIBA»
246 км
Кинозал
ул. Ленина, 22
248 км
Лагань Тег Синема
Лагань, ул. Кирова, 7
249 км
Современник
улица Ленина, 13, Началово
260 км
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
