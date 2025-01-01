Menu
Zhalyn 3D
Fort-Shevchenko, ul. Baymaganbet Mayauly, stroenie 19
750 meters
GDK im. Abaya
g. Aktau, mkr. 4, d. 71
116 km
Bayterek 3D cinema
g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh
117 km
Kinoplexx Aktau
g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau»
117 km
Yunost 3D
g. Aktau, 11 mkrn, TTs «Yunost»
118 km
Kinoplexx Zhanaozen
g. Zhanaozen, TRK Zhanaozen, 5-y mikrorayon, 1
244 km
Zhalyn 3D Zhanaozen
g. Zhanaozen, TRK «Zhanaozen», 5 mkrn
246 km
Zhalyn 3D
g. Zhanaozen, 3A mkrn, zdanie kinoteatra «Zhalyn»
246 km
Ozen Cinema
g. Zhanaozen, mkrn Samal, 44, TRK «ZIBA»
246 km
Kinozal
g. Kamyzyak, ul. Lenina, 22
248 km
Lagan Teg Sinema
Lagan, ul. Kirova, 7
249 km
Sovremennik
ulitsa Lenina, 13, Nachalovo
260 km
