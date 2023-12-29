Menu
Kinoafisha Zhanaozen Cinemas Kinoplexx Zhanaozen

Kinoplexx Zhanaozen

Zhanaozen
Address
g. Zhanaozen, TRK Zhanaozen, 5-y mikrorayon, 1
Phone

+7 (702) 199-75-37

Network

Kinoplexx
4.7 Rate
15 votes
Cinema reviews

Данияр Айтмуханбет 29 December 2023, 17:44
Жумысшылар салемы жок саукаты жок , Адаммен кейып солеседы. Телефонга 1 адам койып койыныз. болмаса сайтты жонденыздер. Орын бар жогын корып отыратын .Персоналга созым жок …
Gulzhayna Abu 7 August 2023, 19:38
Жұмысшыларыңыз өте нашар адаммен сөйлесуді білмейді.кинотеатрға өз адамдарын кіргізеді.бұл нәрсені жауапсыз қалдырмауларыңызды өтінемін‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
