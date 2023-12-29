Menu
Kinoafisha
Zhanaozen, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Kinoafisha Zhanaozen
Cinemas
Kinoplexx Zhanaozen
Kinoplexx Zhanaozen
Zhanaozen
All cinemas
Nearby
On map
Ratings
About the cinema
Showtimes
Map
Reviews
Address
g. Zhanaozen, TRK Zhanaozen, 5-y mikrorayon, 1
Show on map
Phone
+7 (702) 199-75-37
Call
Add to Favourites
Already in favourites
Network
Kinoplexx
4.7
Rate
15
votes
In overall ranking
1
Add to Favourites
Already in favourites
Convenient schedule - show the cinema at the top of lists
Cinema reviews
Данияр Айтмуханбет
29 December 2023, 17:44
Жумысшылар салемы жок саукаты жок , Адаммен кейып солеседы. Телефонга 1 адам койып койыныз. болмаса сайтты жонденыздер. Орын бар жогын корып отыратын .Персоналга созым жок …
Gulzhayna Abu
7 August 2023, 19:38
Жұмысшыларыңыз өте нашар адаммен сөйлесуді білмейді.кинотеатрға өз адамдарын кіргізеді.бұл нәрсені жауапсыз қалдырмауларыңызды өтінемін‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
Reviews
Write review
15
votes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rate
Now Playing
New Releases
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree