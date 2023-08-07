Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Zhanaozen Cinemas Kinoplexx Zhanaozen Kinoplexx Zhanaozen Cinema Reviews

Kinoplexx Zhanaozen Cinema Reviews

Kinoplexx Zhanaozen Cinema Reviews All about the cinema
Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Gulzhayna Abu 7 August 2023, 19:38
Жұмысшыларыңыз өте нашар адаммен сөйлесуді білмейді.кинотеатрға өз адамдарын кіргізеді.бұл нәрсені жауапсыз қалдырмауларыңызды өтінемін‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
7 August 2023, 19:38 Reply
Akerke Muratbai 22 October 2023, 11:36
Vote
Кушты корынеды 👍👍👍👍👍
22 October 2023, 11:36 Reply
Lg Gl 23 November 2023, 16:00
in reply to a message Gulzhayna Abu от 7 August 2023, 19:38
Vote
Жумыс истин кыздары шамалы. Екен ия
23 November 2023, 16:00 Reply
Куаныш Сатыбалдин 17 December 2023, 16:52
Vote
Сервис на нуле....
17 December 2023, 16:52 Reply
Данияр Айтмуханбет 29 December 2023, 17:44
Vote
Жумысшылар салемы жок саукаты жок , Адаммен кейып солеседы. Телефонга 1 адам койып койыныз. болмаса сайтты жонденыздер. Орын бар жогын корып отыратын .Персоналга созым жок …
29 December 2023, 17:44 Reply
jimmy1221 8 January 2024, 10:35
Vote
Здравствуйте! Почти всегда нет расписания на сайте. Приходится идти пешком и узнавать на кассе.
8 January 2024, 10:35 Reply
Shingis Shaimerdan 18 January 2024, 19:12
Vote
телефон көтермейді
18 January 2024, 19:12 Reply
Aruzhan Dauletali 28 February 2024, 14:41
Кассасындағы қыздардын клиентпен сөйлесуі ПРОСТО УЖАС 0
28 February 2024, 14:41 Reply
Амина Дайлабаева 21 March 2024, 14:37
Vote
Жұмысшылары просто ужас!!! Контролёр билеттегі ояды мен орынын оқи алмайды,соның кесірінең өз орнымызға отыра алмай қалып, ұрыс болды. Осыны жөндеу керек
21 March 2024, 14:37 Reply
Амина Дайлабаева 21 March 2024, 14:38
in reply to a message Амина Дайлабаева от 21 March 2024, 14:37
Vote
21.03.24ж
21 March 2024, 14:38 Reply
Erbol Bakitzhan 31 March 2024, 11:26
Баста коментке сенген жок едім дұрыс екен жауап жок расписание жок жанаозен де идеялогия деген сабак отпеген сиакты
31 March 2024, 11:26 Reply
Улмекен Каиргаликызы 26 February 2025, 21:55
Vote
Кассирлер клиентпен қалай сөйлесуді білмейді и то дұрыстап билетті бермейді керісіп баж баж етіп үлкен кісілерменде солай сойлеседі клиентпен қалай сөйлесу керектігін үйретіңдер масқара проблеманы шешудің орнына керісіп тұр ештеңе істей алмайсың қайда жазсаң онда жаз деп тұр адамға осылай сөйлессе клиенттеріңізден айырла бересіздер соны ескеріңіздер!
26 February 2025, 21:55 Reply
Орынбек Жеменей 21 March 2025, 19:14
Vote
Отлично
21 March 2025, 19:14 Reply
Ерлан Жайлаубаев 18 September 2025, 12:35
Попкорн дурыстап дайындап сатындар!!!
18 September 2025, 12:35 Reply
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now
Жалын 3D 2 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more