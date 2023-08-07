Menu
Kinoafisha
Zhanaozen, KZ
ENG
Русский
English
Kinoafisha Zhanaozen
Cinemas
Kinoplexx Zhanaozen
Kinoplexx Zhanaozen Cinema Reviews
Gulzhayna Abu
7 August 2023, 19:38
Жұмысшыларыңыз өте нашар адаммен сөйлесуді білмейді.кинотеатрға өз адамдарын кіргізеді.бұл нәрсені жауапсыз қалдырмауларыңызды өтінемін‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
7 August 2023, 19:38
4
0
Reply
Akerke Muratbai
22 October 2023, 11:36
Vote
Кушты корынеды 👍👍👍👍👍
22 October 2023, 11:36
2
0
Reply
Lg Gl
23 November 2023, 16:00
in reply to a message
Gulzhayna Abu от 7 August 2023, 19:38
Vote
Жумыс истин кыздары шамалы. Екен ия
23 November 2023, 16:00
3
0
Reply
Куаныш Сатыбалдин
17 December 2023, 16:52
Vote
Сервис на нуле....
17 December 2023, 16:52
4
0
Reply
Данияр Айтмуханбет
29 December 2023, 17:44
Vote
Жумысшылар салемы жок саукаты жок , Адаммен кейып солеседы. Телефонга 1 адам койып койыныз. болмаса сайтты жонденыздер. Орын бар жогын корып отыратын .Персоналга созым жок …
29 December 2023, 17:44
5
0
Reply
jimmy1221
8 January 2024, 10:35
Vote
Здравствуйте! Почти всегда нет расписания на сайте. Приходится идти пешком и узнавать на кассе.
8 January 2024, 10:35
3
0
Reply
Shingis Shaimerdan
18 January 2024, 19:12
Vote
телефон көтермейді
18 January 2024, 19:12
1
0
Reply
Aruzhan Dauletali
28 February 2024, 14:41
Кассасындағы қыздардын клиентпен сөйлесуі ПРОСТО УЖАС 0
28 February 2024, 14:41
0
0
Reply
Амина Дайлабаева
21 March 2024, 14:37
Vote
Жұмысшылары просто ужас!!! Контролёр билеттегі ояды мен орынын оқи алмайды,соның кесірінең өз орнымызға отыра алмай қалып, ұрыс болды. Осыны жөндеу керек
21 March 2024, 14:37
0
0
Reply
Амина Дайлабаева
21 March 2024, 14:38
in reply to a message
Амина Дайлабаева от 21 March 2024, 14:37
Vote
21.03.24ж
21 March 2024, 14:38
0
0
Reply
Erbol Bakitzhan
31 March 2024, 11:26
Баста коментке сенген жок едім дұрыс екен жауап жок расписание жок жанаозен де идеялогия деген сабак отпеген сиакты
31 March 2024, 11:26
0
0
Reply
Улмекен Каиргаликызы
26 February 2025, 21:55
Vote
Кассирлер клиентпен қалай сөйлесуді білмейді и то дұрыстап билетті бермейді керісіп баж баж етіп үлкен кісілерменде солай сойлеседі клиентпен қалай сөйлесу керектігін үйретіңдер масқара проблеманы шешудің орнына керісіп тұр ештеңе істей алмайсың қайда жазсаң онда жаз деп тұр адамға осылай сөйлессе клиенттеріңізден айырла бересіздер соны ескеріңіздер!
26 February 2025, 21:55
0
0
Reply
Орынбек Жеменей
21 March 2025, 19:14
Vote
Отлично
21 March 2025, 19:14
0
0
Reply
Ерлан Жайлаубаев
18 September 2025, 12:35
Попкорн дурыстап дайындап сатындар!!!
18 September 2025, 12:35
0
0
Reply
Жалын 3D
2 comments
