Киноафиша Жанаозена
Кинотеатры
Kinoplexx Zhanaozen
Отзывы о кинотеатре Kinoplexx Zhanaozen
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Вся информация о кинотеатре
Gulzhayna Abu
7 августа 2023, 19:38
Жұмысшыларыңыз өте нашар адаммен сөйлесуді білмейді.кинотеатрға өз адамдарын кіргізеді.бұл нәрсені жауапсыз қалдырмауларыңызды өтінемін‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
7 августа 2023, 19:38
4
0
Ответить
Akerke Muratbai
22 октября 2023, 11:36
Оценка
Кушты корынеды 👍👍👍👍👍
22 октября 2023, 11:36
2
0
Ответить
Lg Gl
23 ноября 2023, 16:00
в ответ на сообщение
Gulzhayna Abu от 7 августа 2023, 19:38
Оценка
Жумыс истин кыздары шамалы. Екен ия
23 ноября 2023, 16:00
3
0
Ответить
Куаныш Сатыбалдин
17 декабря 2023, 16:52
Оценка
Сервис на нуле....
17 декабря 2023, 16:52
4
0
Ответить
Данияр Айтмуханбет
29 декабря 2023, 17:44
Оценка
Жумысшылар салемы жок саукаты жок , Адаммен кейып солеседы. Телефонга 1 адам койып койыныз. болмаса сайтты жонденыздер. Орын бар жогын корып отыратын .Персоналга созым жок …
29 декабря 2023, 17:44
5
0
Ответить
jimmy1221
8 января 2024, 10:35
Оценка
Здравствуйте! Почти всегда нет расписания на сайте. Приходится идти пешком и узнавать на кассе.
8 января 2024, 10:35
3
0
Ответить
Shingis Shaimerdan
18 января 2024, 19:12
Оценка
телефон көтермейді
18 января 2024, 19:12
1
0
Ответить
Aruzhan Dauletali
28 февраля 2024, 14:41
Кассасындағы қыздардын клиентпен сөйлесуі ПРОСТО УЖАС 0
28 февраля 2024, 14:41
0
0
Ответить
Амина Дайлабаева
21 марта 2024, 14:37
Оценка
Жұмысшылары просто ужас!!! Контролёр билеттегі ояды мен орынын оқи алмайды,соның кесірінең өз орнымызға отыра алмай қалып, ұрыс болды. Осыны жөндеу керек
21 марта 2024, 14:37
0
0
Ответить
Амина Дайлабаева
21 марта 2024, 14:38
в ответ на сообщение
Амина Дайлабаева от 21 марта 2024, 14:37
Оценка
21.03.24ж
21 марта 2024, 14:38
0
0
Ответить
Erbol Bakitzhan
31 марта 2024, 11:26
Баста коментке сенген жок едім дұрыс екен жауап жок расписание жок жанаозен де идеялогия деген сабак отпеген сиакты
31 марта 2024, 11:26
0
0
Ответить
Улмекен Каиргаликызы
26 февраля 2025, 21:55
Оценка
Кассирлер клиентпен қалай сөйлесуді білмейді и то дұрыстап билетті бермейді керісіп баж баж етіп үлкен кісілерменде солай сойлеседі клиентпен қалай сөйлесу керектігін үйретіңдер масқара проблеманы шешудің орнына керісіп тұр ештеңе істей алмайсың қайда жазсаң онда жаз деп тұр адамға осылай сөйлессе клиенттеріңізден айырла бересіздер соны ескеріңіздер!
26 февраля 2025, 21:55
0
0
Ответить
Орынбек Жеменей
21 марта 2025, 19:14
Оценка
Отлично
21 марта 2025, 19:14
0
0
Ответить
Ерлан Жайлаубаев
18 сентября 2025, 12:35
Попкорн дурыстап дайындап сатындар!!!
18 сентября 2025, 12:35
0
0
Ответить
