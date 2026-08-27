Showtimes for Mutiny in Almaty on 27 August 2026 Arman Aziya Park Moskva 2D 15:50 from 17:45 from 20:30 from 22:40 from Arman Dostyk Abaya 2D 16:15 from 20:30 from 22:30 from Arman Mart 3D g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART 2D 16:35 from 18:35 from 20:35 from 22:35 from Chaplin ADK Sayran 2D, RU 15:40 from 18:05 from 20:05 from 22:15 from Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, RU 13:25 from 14:45 from 16:50 from 18:00 from 19:15 from 20:50 from 22:10 from 22:40 from 00:25 from Chaplin MegaPark Zhibek Zholy 2D, RU 13:40 from 15:00 from 17:40 from 20:25 from 22:00 from 00:15 from Cinemax Dostyk Multiplex Abaya 2D, RU 12:40 from 14:50 from 16:55 from 17:00 from 19:15 from 21:30 from 23:45 from 00:05 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 14:10 from 15:10 from 15:20 from 16:20 from 17:20 from 17:30 from 18:30 from 19:30 from 19:40 from 20:40 from 21:20 from 21:40 from 22:00 from 22:20 from 22:50 from 23:00 from 23:30 from 23:50 from 00:10 from 00:30 from 01:10 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, RU 18:20 from 22:20 from 00:10 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D 13:30 from 13:50 from 14:20 from 15:30 from 15:45 from 17:30 from 17:40 from 18:05 from 19:30 from 19:35 from 20:30 from 21:30 from 22:45 from 23:25 from 23:30 from 01:30 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, RU 16:50 from 17:50 from 19:00 from 19:40 from 20:00 from 20:40 from 21:10 from 22:10 from 23:20 from 00:20 from Kinopark 4 Globus Alatau 2D, RU 19:50 from 20:50 from 22:50 from 23:50 from 00:00 from 01:00 from Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3 2D, RU 14:10 from 15:10 from 21:50 from 22:50 from 23:40 from 00:40 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, RU 20:30 from 21:20 from 21:30 from 22:20 from 23:20 from 23:30 from 00:30 from 01:30 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, RU 14:10 from 15:10 from 18:00 from 19:00 from 22:50 from 23:50 from 00:50 from 01:50 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 13:30 from 14:30 from 15:40 from 16:40 from 19:10 from 20:00 from 20:10 from 21:00 from 22:00 from 22:10 from 23:10 from 00:10 from 01:10 from Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g 2D, RU 19:20 from 23:20 from 01:10 from Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83 2D, RU 20:20 from 21:10 from 21:20 from 22:10 from 22:30 from 23:20 from 23:30 from 00:20 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, RU 19:40 from 21:30 from 23:20 from 01:10 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 15:40 from 16:40 from 17:30 from 18:30 from 19:20 from 20:20 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, RU 13:05 from 15:10 from 17:15 from 19:20 from 21:25 from 23:30 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, RU 18:40 from 20:30 from 22:20 from 00:10 from