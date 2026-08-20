Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Sacrifice Showtimes for Sacrifice (2026) in Almaty today

Showtimes for Sacrifice (2026) in Almaty today

Sacrifice
Sacrifice Adventure, Comedy, Action 2026 / USA
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 20 Tomorrow 21 Sat 22 Sun 23 Mon 24 Tue 25 Wed 26
Format
Group Screenings

Showtimes for Sacrifice in Almaty on 20 August 2026
Chaplin ADK
Sayran
2D, RU
21:05 from
Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, RU
17:50 from 21:20 from
Chaplin MegaPark
Rayymbek batyra
2D, RU
19:00 from 00:20 from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D
17:20 from 19:30 from 21:40 from 23:50 from 00:05 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
20:00 from 21:00 from 22:10 from 23:10 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, RU
13:35 from 16:45 from 21:50 from 23:45 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
15:00 from 16:00 from 21:20 from 22:20 from 23:20 from 00:20 from
Kinopark 4 Globus
Alatau
2D, RU
00:40 from 01:40 from
Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, RU
00:10 from 01:10 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, RU
13:40 from 14:40 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
16:40 from 17:40 from 19:20 from 20:20 from 22:00 from 23:00 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, RU
21:00 from 23:00 from 01:10 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
14:40 from 15:40 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, RU
16:15 from 21:30 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, RU
20:00 from 22:00 from 00:10 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more