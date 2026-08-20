Showtimes for Sacrifice in Almaty on 20 August 2026 Chaplin ADK Sayran 2D, RU 21:05 from Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, RU 17:50 from 21:20 from Chaplin MegaPark Rayymbek batyra 2D, RU 19:00 from 00:20 from Cinemax Dostyk Multiplex Abaya 2D 17:20 from 19:30 from 21:40 from 23:50 from 00:05 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 20:00 from 21:00 from 22:10 from 23:10 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D, RU 13:35 from 16:45 from 21:50 from 23:45 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, RU 15:00 from 16:00 from 21:20 from 22:20 from 23:20 from 00:20 from Kinopark 4 Globus Alatau 2D, RU 00:40 from 01:40 from Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3 2D, RU 00:10 from 01:10 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, RU 13:40 from 14:40 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 16:40 from 17:40 from 19:20 from 20:20 from 22:00 from 23:00 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, RU 21:00 from 23:00 from 01:10 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 14:40 from 15:40 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, RU 16:15 from 21:30 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, RU 20:00 from 22:00 from 00:10 from