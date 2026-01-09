Не «Кубок огня» и не «Узник Азкабана»: вот какая часть «Гарри Поттера» на самом деле любимая у Стивена Кинга

Там есть один злодей, который просто очаровал писателя.

Пока на новогодних каникулах обычные маглы снова включают «Гарри Поттера» фоном под мандарины и плед, один очень известный читатель делает то же самое — только всерьез.

Стивен Кинг признался, что тоже залипает на мире Роулинг, и у него есть своя любимая часть. И это не те книги, за которые чаще всего голосуют фанаты.

Не Кубок и не Азкабан

Большинство читателей обычно называют лучшими «Узника Азкабана» или «Кубок огня». Кинг же выбрал «Гарри Поттер и Орден Феникса». Именно там, по его словам, серия становится по-настоящему взрослой. История темнеет, юмор становится злее, а мир магов начинает трещать по швам, как и положено хорошему фэнтези.

Кингу особенно нравится, как Роулинг в этой книге играет с деталями. Магический бюрократизм, странные записки Министерства, мелкие, но жуткие абсурдности — все это делает историю живой и тревожной.

Злодей, которого невозможно забыть

Главная причина любви Кинга к «Ордену Феникса» — Долорес Амбридж. Он называл ее одним из самых страшных злодеев современной литературы. Не из-за силы, а из-за того, что она слишком похожа на реальных людей.

Милая улыбка, сладкий голос и абсолютная жестокость — такой тип зла Кинг считает куда опаснее Волан-де-Морта. Именно поэтому, по его мнению, эта книга бьет сильнее остальных.

Для писателя «Орден Феникса» — это тот момент, когда «Гарри Поттер» перестает быть просто сказкой и становится историей о страхе, власти и сопротивлении. И, кажется, именно за это Кинг его и любит.

