«Глупы и безмозглы»: создатель миньонов объяснил, почему среди них нет ни одной девочки, а только одни пацаны

27 апреля 2026 12:00
Кадр из фильма «Миньоны»

Вы будете смеяться от его ответа.

Миньоны давно стали частью поп-культуры, но один вопрос не даёт покоя фанатам: почему среди них нет ни одной девочки? Миллионы жёлтых персонажей, одинаково нелепых и смешных, — и ни одного женского образа.

Обсуждение этой детали тянется годами, и в какой-то момент создателю всё-таки пришлось ответить.

Вопрос, который не отпускал зрителей

Зрители заметили странность почти сразу. У миньонов есть характеры, голоса, привычки, но гендерно они выглядят однородно. Это породило массу теорий — от особенностей «вида» до намеренного художественного решения.

Долгое время авторы обходили тему стороной, но интерес только рос. В итоге художник и режиссёр Пьер Коффен дал прямой ответ в интервью. И оказался он максимально простым.

«Когда я понял насколько глупы и безмозглы эти создания, я уже просто не мог себе представить, что среди них есть девушки».

Фраза быстро разошлась по сети и вызвала смешанную реакцию. Кто-то воспринял её как шутку в духе самих миньонов, кто-то — как спорное объяснение.

Что это меняет

По сути, ответ ничего не меняет внутри самой вселенной. Миньоны остаются теми же — хаотичными, шумными и абсолютно нелогичными, но он показывает, как иногда решения в анимации принимаются не из-за глубокой концепции, а из-за ощущения автора.

Такие детали редко продумываются до мелочей на старте. Чаще они формируются по ходу работы, а потом обрастают вопросами уже со стороны зрителей. История с миньонами — как раз такой случай.

В итоге загадка оказалась не загадкой. Просто автор однажды решил так — и больше к этому не возвращался.

Екатерина Адамова
